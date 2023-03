Portada del sitio > Noticias > #LunesdeVictoria ¡ Comisión 8M Madrid

Lunes de Victoria 6 de marzo de 2023

Nuestra victoria de hoy es que Somos el grito necesario. Y el Feminismo lo está cambiando todo. Con este lema nos encontramos este 8 de marzo. A las 19:00 de Atocha-Cibeles- Plaza España.

El 8 de Marzo conmemora a las mujeres, obreras, jóvenes y en su mayoría migrantes, que se hicieron huelguistas y que a las semanas de la “sublevación de las 20 mil” murieron en el incendio en la fábrica textil Triangle Waist Co. de New York en 1908.

El 8 de Marzo es memoria obrera, de desacato y organización, es la fuerza de años de lucha incansable, que a partir de 2017 llamo a convocar el paro internacional que se logró impulsar, como medida común, en 55 países. Son las Huelgas Feministas que paralizaron todos los rincones de este estado.

El 8 de Marzo hoy son las trabajadoras de zara, las camareras de piso, las de las residencias, las de la ayuda domicilio, la enseñanza, el empleo de hogar y la sanidad. Y somos todas y todes que exigimos la revalorización de los cuidados, de cada tarea que sin ella, como nos han enseñado 2 huelgas y una pandemia el mundo no se movería.

El 8 de Marzo es el día de todas y de todes las que ponen el cuerpo para garantizar condiciones de vida digna. De las y les que se organizan ante la adversidad de un sistema que nos abandona. Y por eso somos #SeñorasAntisitema.

Somos el brilli, el grito, la furia y la justicia de las y les nadie que no nos rendimos. Indomables somos más de 1000 propuestas y este 8 de Marzo de Atocha, pasando por Cibeles y hasta Plaza España seremos un tornado feminista.

LUNES DE VICTORIA 27 de Febrero de 2023

Después de años de lucha del movimiento de vivienda la victoria que queremos celebrar y compartir juntas hoy es: cada desahucio que se consigue parar.

Cada día miles de mujeres y disidencias en asambleas, portales y casas ponemos el cuerpo para garantizar el derecho a una vivienda digna con suministros.

Somos las que trabajamos más y cobramos menos y las que por no tener papeles accedemos a empleos precarizados con los que no podemos pagar los alquileres abusivos.

Somos las que sostenemos los cuidados necesarios para garantizar condiciones de vida digna. Y también las que no podemos irnos de nuestros hogares aún sufriendo violencia machista.

Pero también somos resistencia ante la especulación y el extractivismo. Las que construimos tejido colectivo para construir los pueblos, barrios y ciudades en los que queremos vivir.

Ni casa sin gente, ni gentes sin casa ni suministros

Gracias compañeras de Coordinadora Vivienda Madrid - 15M PAH y Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid!







LUNES DE VICTORIA 20 de Febrero de 2023

Gracias al movimiento migrante y antirracista la victoria que celebramos hoy es que se han entregado más de 700.000 firmas al Congreso para que sea aprobada la ILP #RegularizacionYa.

Desde marzo de 2020 se ha llevado a cabo una lucha incansable para articular todos los derechos para las personas migrantes y desde el 2021 la Iniciativa Legislativa Popular que permita garantizar el acceso a derechos sociales, políticos y económicos dentro del Estado Español para más de medio millón de personas a través de la regularización administrativa.

Para el movimiento feminista es una prioridad ya que la irregularidad se ceba con las mujeres. 6 de cada 10 migrantes sin papeles son mujeres. 1 de cada 4 personas en situación irregular realizan actividades relacionadas con el trabajo del hogar. Y las trabajadoras en situación irregular están sobrerrepresentadas en algunos sectores donde la explotación laboral y el acoso sexual están a la orden del día.

El proceso para obtener las más de 700.000 firmas han sido miles de horas de trabajo de los comités territoriales, toneladas de inteligencia colectiva y la articulación de importantes alianzas con organizaciones, centros y colectivos sociales.

El Movimiento #RegularizacionYa organiza una jornada, el 22 de Febrero, para instar al Gobierno a atender el reclamo formulado con la #ILPRegularizacion para conseguir que se haga realidad la regularización y el acceso a derechos.

¡PORQUE EL FUTURO NOS PERTENECE Y EN EL PRESENTE HACEMOS HISTORIA!

#RegularizacionYa

LUNES DE VICTORIA 13 de Febrero de 2023

Nuestra victoria de hoy es ser parte de un grito global que ha nombrado las violencias machistas para que no haya impunidad, para que el dolor de cada agresión se vuelva acción, respuesta y reparación.

En el movimiento feminista hemos tomado las calles, la palabra, organizado huelgas internacionales para acabar con el patriarcado, con ese sistema de pensamiento que naturaliza infinidad de violencias hacia nuestras vidas y cuerpos.

Queremos nombrar cada agresión, cada asesinato, para denunciar la montaña oculta de pensamientos, de abusos, de ideas, que se ocultan en nuestras casas y calles.

Creemos importante nombrar las violencias machistas para hacer temblar el mundo, para estallar la anestesia de nuestra sociedad, para organizar la rabia, para decir yo sí te creo, que nuestra palabra no se cuestione, para denunciar que a mí tb me ha pasado, para que no sea necesario mostrar ninguna herida, para que quede claro que nuestro cuerpo no se agrede, que el sistema no nos revictimice, para exigir y hacer justicia feminista.

Somos libres y nos queremos vivas! Somos rabia creativa que transforma el mundo.

Lunes de Victoria 6 de Febrero de 2023

El domingo saldremos en Madrid a defender la sanidad publica. Por eso este lunes de victoria lo queremos dedicar a un derecho fundamental vinculado con la salud y la sanidad: el aborto.

El movimiento feminista en todo el planeta ha luchado y lucha por garantizar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

Decidir sobre nuestros cuerpos y vidas es básico. Sin embargo, conseguirlo ha sido una lucha larga y ardua.

Tanto aquí como a nivel global trabajamos para poder decidir, que la sociedad respete nuestras decisiones, el estado las garantice y las religiones no se entrometan.

Tenemos mucho que celebrar, porque cada vez son más los lugares donde avanzamos, desde aquí, Argentina o Irlanda, entre otros.

Pero también el cuestionamiento es constante y seguimos trabajando cada día por una educación sexual en las aulas, anticonceptivos gratuitos y accesibles, aborto libre, seguro y en la sanidad pública.

Seguimos gritando:

Aborto libre y fuera del código penal!

#AbortoLibre #8M

LUNES DE VICTORIA 30 de enero 2023

Después de años de lucha de los colectivos de empleo de hogar y cuidados.

Nuestro logro es haber conseguido la Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre empleo de hogar y cuidados. (ya era hora).

Desde el 9 de junio de 2022 el Estado reconoce derechos básicos para las trabajadoras de hogar y cuidados: derecho a paro, cotización para acceder a una pensión digna, salud laboral, protección frente al acoso, abuso y violencia.

Sabemos que todavía queda mucho para que sea realidad y lleguen a todas las trabajadoras (¡papeles para todas!)

Desde la lástima nada, desde la dignidad todo

#LunesdeVictoria #Comisión8MMadrid #Feminismos #MovimientoFeministadeMadrid

LUNES DE VICTORIA 23 de enero 2023

Son muchas las cosas que queremos cambiar, tenemos muchas propuestas que aún debemos conseguir.

PERO, también hemos conseguido mejorar el día a día y es importante de (ad)mirar nuestros logros para seguir con más ilusión y fuerza.

¡Por eso, te presentamos a Victoria y sus lunes!

Cada lunes desde hoy al 8M vamos a compartir logros que hemos conseguido gracias a organizarnos colectivamente.

Así que comenzamos semana y #LunesdeVictoria con un gran logro: que estamos organizadas y que hay asambleas y colectivos feministas en cada barrio y pueblo.

¡Nos vemos en las asambleas y en las calles