Portada del sitio > Noticias > Jornades Feministes de 2026

Ens plau convidar-vos al primer Celobert de l’any 2024, que té per títol “Comencem a preparar-nos! Endavant amb les Jornades Feministes de 2026: entre totes i totis!”.

Així és, des de la Xarxa volem començar a engrescar-nos per a la preparació de les Jornades de 2026, una data molt assenyalada per ser el 50è aniversari de les primeres Jornades Catalanes de la Dona de 1976, i un esdeveniment molt esperat per totes les Xarxeres, per a poder trobar-nos, reivindicar-nos i celebrar-nos.



Volem que aquesta primera trobada sigui de totes i totis i per a totes i totis, un espai on començar a articular el grup motor que donarà vida a aquestes Jornades i on poder compartir les inquietuds, preocupacions i alegries que protagonitzaran els diversos eixos temàtics de les activitats.

L’any 2026 serà també el 30è aniversari del naixement de la Xarxa Feminista, i tot i l’emoció que això suposa, volem fer explícit el nostre interès en fer una revisió crítica d’aquest llarg recorregut. Les Jornades de 2026, així doncs, no són un destí, són el camí pel qual poder analitzar què ha passat amb els feminismes en aquest temps. No es tracta de quant lluny hem arribat, sinó de quant hem pogut aprofundir en els significats i els coneixements.

Aquest Celobert serà un trencaclosques del que totes i totis serem encarregades de pensar-ne una peça, i per això us esperem amb molta emoció a

Ca la Dona el proper dilluns, 6 de maig, a les 18:30h!

*Aquesta trobada és un esdeveniment per a dones, lesbianes, trans i altres identitats dissidents.