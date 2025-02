Portada del sitio > Documentos > Convocatorias 8 de marzo 2025 .Día Internacional de las Mujeres

El 8 de marzo siempre ha sido y es un espacio de rebeldía, indignación, provocación y propuesta.

Un espacio de alegría compartida, de complicidad, identidad inclusiva y fuerza feminista.

Somos un GRITO GLOBAL¡ #AquíEstamosLasFeministas

"Siendo conscientes de que no estamos todas las que somos pero sí somos todas las que estamos" , y comprometidas por derechos de todas las personas.

Recogemos concentraciones, manifestaciones, acciones etc.

#8M2025

Avanzamos imparables, Resistimos dando tira

"Les cures sostenen la vida. Exigim drets i corresponsabilitat per viure amb justícia i llibertat".

Feminismos Diversos Unidos ¡Y en lucha!

Força feminista per a cremar, canviar i crear

Redes feministas para transformar la vida

Contra el odio y el fascismo, ¡más feminismos!

Feministas Antirracistas, a las calles¡ Nos va la vida en ello.

Justicia, Memoria, Igualdad

8 DE MARZO

ALMERIA

Viernes 7 de MARZO a las 19:30h celebraremos la NOCHE DE LAS COMADRES. Saldremos desde la Calle Obispo Orberá (a la altura del EMMA). Acude vestidx de negro y con algo para hacer ruido

Sábado 8 de MARZO a las 20:00h MANIFESTACIÓN desde la Plaza de las Velas hasta el Anfiteatro

Convoca: Organiza: Colectivos Feministas de Almería.

https://www.facebook.com/AsambleaFem8M

ASTURIES

XIXÓN Sábado 8 de marzo a las 12:00 en la Plaza de Toros

https://www.facebook.com/AsturiesFeminista8M

Convoca: Asturies Feminista 8M

BADAJOZ

A las 12:00 Desde Avenida de Huelva hasta Plaza San Francisco

Contaremos con la actuación de las compas de la Murga Liberadora

Convoca: Plataforma 8M Badajoz

BARCELONA

Vente, el 7 de Marzo , a uno de los tres puntos de encuentro , puntual a las 18.30 h : Plaça Lesseps ( L3),Plaça d’en Joanic ( L4), Plaça Gal·la Placídia (FCG Cràcia)

XV jornades d’Acció Feminista Autònoma per a dones, bolleres i trans.

Convoca:La Gorda #8Març https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/

8 de marzo Manifestació A las 18:00 Plaça Universitat/Gran Via

Convoca: Assemblea8m.cat

https://assemblea8m.cat/

BURGOS

pendiente

CADIZ

A las 11.30 saldrá la manifestación desde plaza Asdrubal hasta plaza de España.

Convoca: Comisión 8M Cádiz

CASTELLÓ

Eixida, a las 12:00 Manifestación a les 12h en plaça M Agustina

I a les 14h dinar popular a L’Ereta

Convoca :Assemblea 8m Castello

CORDOBA

A las 18:00 desde la glorieta de Cruz Roja.

Tramo en silencio en Cruz Conde.

Finalizamos en Tendillas donde se leerá manifiesto

Convoca :Asamblea 8M Córdoba

CUENCA

pendiente

ELPUERTO DE SANTAMARIA-CADIZ

A las 12:00 desde la Plza de la Noria hasta Plza.Peral

Convoca:Asamblea Feminista Las Tres Rosas

https://www.facebook.com/Asamblea-Feminista-Las-Tres-Rosas-1486329731661400/

ELX - ELCHE

pendiente

EUSKAL HERRIA

Bilbo - 18:00etan Jesusen Bihotzatik

Gasteiz - 12:30etan San Antonetik

Donostia - 12:30ean Antiguoko Tuneletik

Iruñea - 13:00etan Antoniuttitik

Baiona - 17:00etan Geltokitik

Convoca :Euskal Herriko Mugimendu Feminista

GALIZA

Mobilizacións 8M:

A Coruña 20h Obelisco

Compostela 18h Praza 8 de Marzo

Ferrol 20h Praza da Armada

Ponteceso 12h Praza do Recheo

O Porriño 20h Diante do Concello

Ourense 19h Castañeira (subdelegación) Convoca: Movemento Feminista Galego más info : https://feminismo.info/feminismo/blog/8m-8-reivindicacions-urxentes-para-transaformar-a-vida-das-mulleres/

GIRONA

pendiente

GRANADA

A las 12:00 desde la plaza del Triunfo-Paseo del Salón

Convoca: Plataforma 8M/25M Feminismo Unitario de Graná

GUADALAJARA

pendiente

JAEN

Salimos desde la Subdelegación de Gobierno (Paseo de la Estación).

Acabamos en la Plaza Santa María, con lectura de manifiesto, rap feminista y perfomance

Desde el feminismo paramos el fascismo

Convoca: Feministas 8M Jaén

https://www.facebook.com/feministas8mjaen

HUESCA

8 de marzo a las 11h Bicicletada

Salida en Plaza Zaragoza

A las 19:00 salida de la Plza. de Zaragoza

Convoca: Asamblea 8M Huesca

https://www.facebook.com/huelgafeministahuesca8M

HUELVA

Salida desde el Antiguo Estadio Hasta la Plaza de las Monjas

A las 12:00 de la mañana

Convoca:Movimiento Feminista de Huelva

LANZAROTE

A las 12:00 ARRECIFE- la Plazuela.

Convoca: Plataforma Feminista 8 de Marzo Lanzarote

https://www.facebook.com/8mLanzarote

LA PALMA

pendiente

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A las 12h. del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria

Convoca:Red Feminista de Gran Canaria

LEON (pendiente)

LLEIDA

pendiente

LUGO

pendiente

MADRID

8 marzo Manifestación a las 12:00 de Atocha a Plaza España

Convoca: Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid

MALLORCA

pendiente

MURCIA

pendiente

PLASENCIA

A las 19:00 salida desde el parque de la Coronación

Convoca: Plataforma Feminista de Plasencia

REUS

pendiente

SABADELL

pendiente

SALAMANCA

8 Marzo Taller de pancartas Plaza de la Concordia a las 18:30h.

8 Marzo Manifestación Plaza de la Concordia a las 19h, hasta la Plza Mayor

Convoca: Movimiento feminista de Salamanca

SANTANDER

A las 12:00 Inicio de la manifestación desde Puertochico hasta el Ayto de Santander

Convoca: Asambleas abiertas feministas Cantabria

SEGOVIA

pendiente

SEVILLA

A las 18:00 desde Torre Pelli

Convoca:Asamblea Feminista Unitaria

https://www.facebook.com/afusevilla

TARRAGONA

Manifestació unitaria A las 18:00 Plaça Imperial Tarraco

Convoca: Plataforma 8M del Camp

TENERIFE

Sábado 8 de marzo, 11:00 h

En SANTA CRUZ DE TENERIFE:

Salida: Plaza de la Paz.

Recorrido: Rambla Sta Cruz hasta Parque García Sanabria (Reloj de Flores)

Convoca: Plataforma Feminista 8M Tenerife

TERUEL

pendiente

TOLEDO

A las 12 horas La Vega - Zocodover

Convoca:Plataforma 8M Toledo

TORTOSA

pendiente

VALENCIA

pendiente

VALLADOLID

pendiente

ZAMORA

pendiente

ZARAGOZA

pendiente