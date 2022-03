Portada del sitio > Documentos > Convocatorias 8 de marzo 2022 -Día Internacional de las Mujeres.

El 8 de marzo “es una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro."

"Siendo conscientes de que no estamos todas las que somos pero sí somos todas las que estamos"

Recogemos concentraciones, manifestaciones, acciones etc.

Súmate y hazlo respetando los protocolos sanitarios que las organizadoras de los eventos y manifestaciones han preparado.

8 MARZO

ALBACETE

Paseo de la Feria (molino) hasta el Altozano a partir de las 18h.

Convoca: Coordinadora 8M Albacete

ALCORISA_TERUEL

Manifestación a las 19:00 Plza. Bienvenida Argensola

Convoca: BajoAragon Feminista

@BAFeminista

ALMERIA

7 de Marzo Noche de las Comadres (cacerolada). Rambla (altura de la Salle) a las 20:00h.

8 de Marzo Manifestación a las 19:30 salida desde Anfiteatro de la Rambla

Convoca: Coordinadora movimiento feminista de Almeria

AVILA

A las 19:00 Manifestación con comienzo en el Mercado Grande - Mercado Chico

Convoca:Plataforma feminista de Àvila

BARCELONA

7 de marzo Front les violències capitalistes i racistes, resistencia i rebeldia feminista!a les 19.30 h a Ciutat Meridiana perquè juntes som més fortes!!!!

XII jornades d’Acció Feminista Autònoma per a dones, bolleres i trans.

Convoca:La Gorda #8Març

8 de marzo Manifesatació 8M a les 18h a Plaça Universitat!

Contra les precarietats, les fronteres i les violències, les feministes som aquí!!!

Convoca: Assemblea8m.cat

Convoca: Assemblea8m.cat

BADAJOZ

Salida a las 18.00 de Avda. de Huelva

Convoca:Plataforma 8M Badajoz

BRIVIESCA_LEON

Concentración a las 19:00h.en la Plaza Mayor

Convoca : Briviesca Feminista

CADIZ

A las 18:30 desde la Plza. Asdrubal

Convoca:,Comision 8M Cádiz

+info sobre convocatorias en la provincia:

Convoca:,Comision 8M Cádiz

CANTABRIA

6 de marzo armamos esta Caravana Feminista por Ampuero, Limpias, Colindres y Bádames, porque queremos gritar en todas las plazas nuestro hartazgo y lo queremos hacer acompañadas por muchas. Ven a alguno de los puntos o síguenos por todos ellos. Trae tu cartel, nosotras llevaremos el manifiesto de las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria

Convoca: Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria

Convoca: Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria

CARTAGENA

Manifestación A las 19:00 Plza.España

Convoca:Movimiento Feminista Cartagena

CASTELLÓ

A las 19:00 Manifestación Plaza. M.Agustina

Convoca :Assemblea 8m Castello

CEUTA

3 Marzo 18:30h. Mesa redondaen Biblioteca pública Adolfo Suárez

5 Marzo A partir de las 12:00h. - Plz. Teniente Ruiz

Taller de pancartas ,Exposición fotográfica,Buzones morados etc

7 Marzo Debate Feminista en el Centro Penitenciario de Ceuta

8 Marzo

10:00h. Revellín, Mural Mensajes 8M, Exposición Fotografías,Lazos violetas

12:00h. - Revellín-Performance

17:00h. - Revellín-Cadena de Mujeres

19:00h. - Plz Constitución-Manifestación

20:45h. - Plz. Reyes-Lectura Manifiesto

Convoca :Plataforma Feminista Ceuta

CORDOBA

A las 18.00 Glorieta MediaLuna Cruz Roja

Convoca:Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba

ELX - ELCHE

Concentracion a las 12:00 Plz. de l’Algeps

Manifestacion a las 19:00 Plaça de l´Aparadora

Convoca: Assemblea 8M Elx

EUSKAL HERRIA

BAIONA. 18:00etan Merkatu plazan.

BILBO. 19:30ean Jesusen bihotzetik.

DONOSTIA. 19:30ean Antiguoko tuneletik.

GASTEIZ. 19:00etan San Anton plazatik.

IRUÑEA. 20:00etan Antoniuttitik.

Convoca :Euskal Herriko Mugimendu Feminista

GALICIA

COMPOSTELA a las 19:00 Mani Prza. 8 de Marzo

PONTEVEDRA a las 20:00 dende praza Hospital

VIGO a las 19:30 Praza dos Cabalos.

A CORUÑA A las 20:00 Obelisco - Chegada: Praza das Cigarreiras

Convoca: Galegas 8M

Convoca: Galegas 8M

GIRONA

8 Marzo a las 18:00 Manifestació ne la plça 1 de octubre.

Convoca: 8M Girona

-GRANADA

4 de marzo

Manifestación nocturna, a las 21:00 Plza. Albert Einstein

Convoca: Feminismo Unitario de Granada

8 de marzo

A las 18:30h del Triunfo-Paseo del Salón

Convoca: Feminismo unitario ;Plataforma 25N y 8M, y Feminismo Unitario de Granada.

GUADALAJARA

7 marzo Manifestación nocturna.A las 10:00 calle Fernandez Ipagarraguirre 8

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

8 marzo .A las 20:00 desde las plza. de Santo Domingo hasta el palacio del Infantado

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

JAEN

Concentraciones Performáticas:

A las 10:00 Delegación de Educación

A las 10:30 Audiencia Provincial

A las 11:00 Delegación de Salud

Manifestación a las 17:30 Plza. San Idelfonso

Convoca: Feministas 8M Jaén

Convoca: Feministas 8M Jaén

IRUÑEA

Manifestazioa a las 20:00 Antonutti

FEMINISTOK ANTOLATU GAITEZEN!

Feministas, ¡organicémonos!

Жени и феминисти, да се организираме!!!

Феминистки давайте организуемся

Les féministes nous nous organisons!

Feminists, let’s get organized!

女性同胞们,让我们组织起来!

دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﻢ أﺧﻮاﺗﻲ

Convoca: Iruñerriko Mugimendu Feminista

@IrunerrikoMF

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Salida a las 19:00 desde Santa Ana hasta la Plza. de San Telmo

Convoca:Red Feminista de Gran Canaria

LEON

Manifestación: Con salida a las 19:00 horas de la Plaza de Guzmán-Botines

Convoca: Comisión 8M León

LLEIDA

7 marzo Marxa Nocturna a las 19:30 desde la pl. Fanalets-pl.Paeria

8 marzo Manifestación desde Plaça Ricard Vinyes hasta plaça Sant Joan

Convoca: Marea Lila de Lleida

MADRID

A las 17:00 Bicicletada Transfeminista desde el Centro de Salud paseo Imperial

calle de Toledo 180,en defensa de una sanidad pública en la que quepamos todxs.

Manifestación a las 19:00 desde Atocha a Colón.

Convoca : Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid

Convoca : Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid

Convoca : Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid

MALLORCA

A las 19:00 Plça d’Espanya

Convoca: Mov. Feminista de Mallorca

MELILLA

Manifestación a las 17 horas desde la explanada del barrio de las Palmeras

Convoca :Melilla Feminista

MURCIA

Manifestación Feminista Crítica 8M a las 19:00 desde plza. de la Fuensanta/Avda.Libertad

Convoca: Movimiento feminista de Murcia

Convoca: Movimiento feminista de Murcia

PLASENCIA

Manifestación salida a las 20:00 desde el parque de la Coronación

Convoca: Plataforma feminista de Plasencia.

SABADELL

A las 18:30h.Plaça Espanya.

Convoca:Comitè Feminista Sabadell

SALAMANCA

Manifestación a las 19:00 Plza. de la Concordia,c.Maria Auxiliadora,

c. Toro,y Plza. Mayor de Salamanca.

A las 18:00 Taller de pancartas en la plza. Concordia

Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca

Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Manifestació a les 19.00h a Lluís Millet.

Convoca:Sant Cugat del Vallès

SANTANDER

A las 19:00 Inicio de la manifestación en Rotonda de Puertochico-al Aytuntamiento

Lema: SOMOS IMPARABLES,SIEMPRE NECESARIAS

Convoca: Asambleas abiertas feministas Cantabria

Convoca: Asambleas abiertas feministas Cantabria

SEGOVIA

A las 15:30 concentracion en Plza.de San Martin

A las 19:30 desde la Plza.de San Martin, plza. Mayor, calle de san Juan, Plza. Azoguejo

Convoca:8M Segovia

SEVILLA

5 de marzo

Taller Antimilitarista organizado por Mujeres de Negro contra la Guerra. En la Insumisa, a las 11,30h. Comida compartida a las 13h. Y en todas las actividades, recogida de firmas por la Regularizacion ya.

6 de marzo

MARCHA SOBRE RUEDAS

11:30H Plaza del Altozano - Alameda

Convoca: Asamblea Feminista Unitaria Sevillana

TARRAGONA

A las 19:00 Plaça Imperial Tarraco

Convoca: Plataforma 8M del Camp

TORTOSA

Manifestación a las 19h Plaça Barcelona

Convoca:Vaga Feminista Terres de LÉbre

TENERIFE

Manifestación a las 19:00 h, en Santa Cruz de Tenerife, con salida desde la Plaza Weyler.

¡¡Ven y participa!! Este 8M volveremos a llenar las calles con nuestras reivindicaciones, unidas bajo un lema común: ¡FEMINISMOS CANARIOS SIN FRONTERAS! ¡Mujeres Libres y Diversas! ¡Derechos para Todas!

Trae tu cartel reivindicativo

Visibilízate con una prenda violeta

Trae algo que haga ruido (tambores, cacharros,... )

Si tienes megáfono, llévalo

No olvides tu mascarilla, y mantener las distancias de seguridad!

¡¡Este 8M volveremos a unirnos en un grito global!!

¡¡JUNTAS, DIVERSAS, SIN MIEDO!! ¡¡NI UN PASO ATRÁS!!

Convoca .Plataforma Feminista 8M Tenerife

Convoca .Plataforma Feminista 8M Tenerife

TERRASSA

7 de marzo

MARXA DE TORXES NOCTURNA

a les 19h Marxa de Torxes nocturna a Terrassa! No mixte♀️

Organitzada : des de Vallès Feminista. Cremem juntes la nit i el patriarcat !

Defensem els nostres drets, avancem juntes per seguir lluitant. Tenim molt per a defensar i molt per avançar.

TERUEL

Concentración a las 20:00 Plza. del Torico

Convoca: Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel

Convoca: Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel

VALENCIA

Tot un dia d’accions per visibilitzar un feminisme anticapitalista i antiracista.

“Ara que estem juntes, aliances feministes"

Acciones en los barrios (5-6 de marzo)

5 de marzo

Ciutat Vella 11 h Assalt artístic: fem un barri feminista Plaza de Carme

Cabanyal 10:30 h Taller de pancartas en la Zona Santiago 11.30 h Pasacalle feminista

Desde Zona Santiago hasta Cabanyal Horta 13h Presentación del proyecto “Mujeres en la lucha por la vivienda. Las 5 de La Reina” 13:30 h Danzas populares en el Cabanyal Horta 14:30 h Comida en el Cabanyal Horta

Benimaclet 17.30 h Charla: Movimiento de liberación de las mujeres en el Kurdistán La Repartidora (c/ Reverendo Rafael Tramoyeres, 8). Acto mixto. 19 h Pasacalle no mixto: Feminismos Internacionalistas

Desde La Repartidora 20 h Danzas kurdas y juegos antifascistas (no mixtos) Plaza de Benimaclet

6 de marzo

Russafa 12h a 14h. Por un 8M desde el internacionalismo feminista (con las presas políticas nicas). Concentración y marcha por el barrio. Mercado de Russafa (plaza Marielle Franco, antes San Valero).

Acciones 8M 8 marzo

11h a13 h Acción informativa de la Comisión de Curas. “Derechos para todas, todos los días. Aquí estamos las viejas feministas”. c/Xàtiva, delante de la estación del Norte.

14 h Comida delante del CIE (Avda. Doctor Waksman)

15:45 h Semillas de Berta. Ofrenda a las defensoras del territorio cuerpo-tierra

16 h Ritual Anticolonial de Fuego Nuevo con la LesbianBanda

Convoca: Assemblea Feminista Valencia

VALLADOLID

Manifestación a las 20:00 h, desde Fuente Dorada a la Plaza Mayor.

Convoca:Coordinadora de Mujeres de Valladolid

ZAFRA

Manifestación a las 19.30h. de la Plaza de España hasta la Plaza Chica

Convoca: Zafra Violeta

ZAMORA

17:00h. Exposición.

19:00. Pintacaras.

20:30. Concentración en la Plaza Mayor.

Convoca : Asamblea Abierta 8M Zamora

ZARAGOZA

7 de marzo 23.30, plaza España. Noche Morada

8 de Marzo 12 horas. Plaza San Francisco. Manifestación Estudiantil.

8 de Marzo 18 horas. Calle Moret. Bicifestación

8 de Marzo, 19 horas. Plaza Paraíso. Manifestación.

Convoca: 8M Zaragoza

PARAGUAY

Mujeres de la frontera, ¡unidas somos más fuerte!

A las 18:00 Plazoleta Literaria – CDE

Convoca:Paro Internacional de Mujeres - Paraguay

PORTUGAL

Lisboa - Marcha do Dia Internacional das Mulheres | Greve Feminista Internacional

Convoca: Rede 8 de Março

Convoca: Rede 8 de Março