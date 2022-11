Portada del sitio > Noticias > Movilizaciones > Convocatorias 8 de marzo 2020 -Día Internacional de las Mujeres.

El 8 de marzo “es una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro."

"Siendo conscientes de que no estamos todas las que somos pero sí somos todas las que estamos" del Argumentario 8M 2020.

Desde hace un mes se están realizando cientos de acciones por todo el estado; aquí vamos recogiendo las manifestaciones del día 8 de marzo de 2020, muchos territorios hacen huelga feminista de 24 horas, otros semanas de acciones, dias, estamos en el desborde de la #RevueltaFeminista .

Somos #RevueltaFeminista

Para más información, de acciones, concentraciones etc en la página estatal de la Huelga Feminista: http://hacialahuelgafeminista.org/

8 MARZO

ALBACETE

A las 12:00 desde la punta del parque.

Convoca: Coordinadora 8M Albacete

ALICANTE

Manifestación a las 11h , Avd. Maisonnave esquina Federico Soto

Convoca:Plataforma Feminista de Alicante - PFA

Manifestación a las 18:00h en Plaça dels Estels

Convoca: Diferentes colectivos.

ALMERIA

7 de Marzo: Noche de las Comadres (cacerolada). Salida desde el Anfiteatro de la Rambla a las 20:00h.

8 de Marzo: Manifestación a las 18:00 puerta de Purchena al Anfiteatro de la Rambla

Convoca: Coordinadora movimiento feminista de Almeria

ARANDA DE DUERO

A las 19:00 Manifestación en la Plza. Mayor

Convoca:Plataforma 8M Aranda

AVILA

A las 12:00 Manifestación con comienzo en el Chico y paradas en el Grande, San Roque y Subdelegación de Gobierno.

Convoca:Plataforma feminista de Àvila

BADAJOZ

12 de la mañana de Avda. de Huelva (frente a Delegación del Gobierno).

Convoca:Plataforma 8M Badajoz

BADALONA

Manifestació unitària, 17:30 h Pl. de la Vila a Pl. de la Dona.

Convoca:Comissió 8M Badalona

BARCELONA

7 Marzo #ManifestacióNOCTURNA Ja està aquí! Un any més prenem la nit juntes!!! LA NIT ÉS NOSTRA:

A las 20:00 Trinitat Nova

Per a dones, bolleres i trans. Convoca:La Gorda #8Març

8 Marzo

Manifestación a las 17:00h

Inici: Plaça Universitat

Convoca:Comissió 8 Març. Vaga Feminista

BURGOS

7 Marzo A las 12:00 Cadena Feminista desde Plza Roma a la Flora

Convoca: Coordinadora Feminista de Burgos

CADIZ

A las 12.00 desde la Plza. Asdrubal

Convoca:Comision 8M Cádiz

+info sobre convocatorias en la provincia:

CARTAGENA

A las 12:00 Plza.España hasta la plza del Ayto.

Convoca:Movimiento Feminista Cartagena

CASTELLÓ

A las 18:00 Plaça M. Agustina

Convoca:Assamblea 8M Castelló

CEUTA

18:00. Nos trasladaremos a la PLAZA NELSON MANDELA, para reproducir el baile " Un violador en tu camino".

19:00. MANIFESTACIÓN , cuyo recorrido será desde la PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN hasta la PLAZA DE LOS REYES, donde se dará LECTURA al MANIFIESTO y finalmente se llevará a cabo un CONCIERTO

Convoca:Plataforma Feminista Ceuta

CIUDAD REAL

A las 18:00 parque Gasset y finalizará en la plaza mayor de Ciudad Real

Convoca: Feminismos Ciudad Real

CORDOBA

A las 12.30 Plza de la constitución (antiguos juzgados)

Convoca:Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba

ELX - ELCHE

Concentracion a las 12:00 Plz. de l’Algeps

Manifestacion a las 19:00 Plaça de l´Aparadora

Convoca: Assemblea 8M Elx

EIVISSA-IBIZA

A las 12:00 Parque de la Paz

A las 18:00 Manifestacion desde el parque de la Paz.

Convoca: Figa de Pic/ Associació De Dones Progressistes Eivissa

EUSKAL HERRIA

IRUÑEA 12:00 Gaztelu enparantza /18:00 Antonuti

GASTEIZ 12:30 General Loma plaza / 17:30 San Anton plaza

DONOSTIA 12:00 Alderdi Eder / 18:00 Boulevard

BAIONA 11:00 Pausa aurrean

BILBO 13:00 Jesusen bihotza Ver mas acciones :https://www.facebook.com/feministalde.talde/ Convoca: Euskal Herriko Mugimendu Feminista

GALICIA

1 MARZO

Manifestación nacional en Verin

Máis sobre a convocatoria deste ano, aí vai

8 MARZO

+ info Convocatorias 8M :Galegas8m

COMPOSTELA a las 12:00 Ruadas Feministas y a las 19:30 Mani Prza. 8 de Marzo

PONTEVEDRA a las 20:00 dende praza Hospital

VIGO a las 18:00 Cruce da Vía Norte

OURENSE a las 20:00 dende Subdelegación do Goberno

LUGO a las 12:00 con saída do Multiusos da Xunta

A CORUÑA A las 12:00 Obelisco - Chegada: Praza das Cigarreiras

GIRONA

7 Marzo a las 23:30 Marxa nocturna (Correus)

8 Marzo a las 18:00 Manifestació ne la plça 1 de octubre.

Convoca: 8M Girona

GRANADA

7 Marzo. Manifestación nocturna a las 21:30 desde la Plza. del Carmen

8 Marzo. A las 12:00 Plza. del Triunfo hasta Paseo del Salón

Convoca:8M Granada:Huelga Feminista

GUADALAJARA

7 marzo Manifestación nocturna.A las 23:50 Subdelegación del Gobierno.

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

8 marzo.A las 12:00 desde el Infantado

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

HUELVA

A las 18.00 Plza. del Antiguo Colombino-Plza. de las Monjas

Convoca:el Movimiento Feminista de Huelva.

HUESCA

Manifestación.A las 18:00 h. salida Centro Civico Santiago Escartin Otin

Convoca:Huelga Feminista Huesca

JAEN

Manifestación a las 17:00 Plza. San Idelfonso

Convoca: Feministas 8M Jaén

LA PALMA

A las 12:00 los Llanos, de la Placeta a Plza. España

A las 18:00 Santa Cruz, de Correos a Plza.España

Convoca:Plataforma Feminista Palmera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Salida a las 12:00 desde la Plza. de San Telmo

Convoca:Red Feminista de Gran Canaria

LANZAROTE

A las 18:00 en la Plazuela en Arrecife

Convoca:Plataforma Feminista 8 de Marzo Lanzarote

LEON

A las 13:00 Performance en Botines "un violador en tu camino"

Manifestación: Con salida a las 18:00 horas de la Plaza de Guzmán

Convoca:Huelga Feminista León

LLEIDA

A las 18:30 Plaça 8 de març

Convoca:Coordinadora 8M Lleida

MADRID

Sábado 7 de Marzo a las 21:00 Bulevar del paseo recoletos frente a la biblioteca nacional.

Marcha nocturna de mujeres,bolleras y trans.

Domingo 8M: Revuelta Feminista

00:00 Cacerolada

10:00 Revuelta Ciclista en Callao

12:00 Lectura de Manifiesto 8M 2020 en Barrios y Pueblos de Madrid

17:00 Manifestación en Madrid Ciudad: Atocha-Plaza España

Convoca:Comisión 8M de Madrid

MANRESA

A las 11:30h Xapabars a Plaça Espanya

Triángulo señalando a la derecha 18:30h Manifestació a Ben Plantada

Convoca: Comite 8M Manresa

MELILLA

Manifestación a las 12:15 en el Mercado del Real.

13:15 y 14:00 Lectura de manifiesto en Plaza Multifuncional y Parque Hernández.

Convoca:Plataforma 25N Melilla

OVIEDO

6 Marzo. Apostasia colectiva a las 11:00 en la Corrada del Obispo

8 Marzo. a las 12h en punto concentraciones en todos los Ayuntamientos.

Y a las 17:00h en punto las columnas feministas ocupan Uviéu

Columna 1- Sale a las 17:00 h de RENFE

Columna 2- Sale a las 17:00h de Pza. América

Columna 3- Sale a las 17:00h de Víctor Chávarri (donde El Vasco).

Las 3 se encontrarán en laTachuela redonda Plaza de la Escandalera para la mani unitaria hasta la Catedral

Convoca:Asturies Feminista 8M‎

SALAMANCA

A las 12:00 recorrido hacia la Plza. Mayor

Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca

SANTANDER

A las 12:00 Inicio de la manifestación en Rotonda de Puertochico-hasta

el ayto de Santander

Convoca:Asambleas abiertas feministas Cantabria

-SEGOVIA

A las 18:30 desde la Plza. de la universidad-al Acueducto.

Convoca:8M Segovia

SEVILLA

A las 12:00 salida desde el "Caballo"-Avenida del Cid,junto al Prado.

Convoca:Movimiento Feminista de Sevilla

A las 12:30 Torre Pelli-Finaliza palacio de San Telmo

Convoca:Asamblea Feminista Unitaria Abierta de Sevilla

TALAVERA

7 Marzo 19 a 21 horas, comienza la I Festivalita

8 Marzo-Manifestacion a las 13:00, por las calles de nuestra ciudad acompañada con batucada, que finaliza con la lectura del manifiesto y comida de traje.

Convoca:Plataforma Feminista de Talavera (Toledo)

TARRAGONA

A las 17:30 Plaça Imperial Tarraco

Convoca:Plataforma 8M del Camp

TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife . A las 17:00 Plza. Weyler

Convoca:Plataforma Feminista 8M Tenerife

TOLEDO

7 Marzo . A las 12:00 Performance un violador en tu camino.Plza de Zocodover

8 Marzo. Manfiestacion a las 11:30 paseo de la Vega

Convoca:Asamblea Feminista de Toledo

VALENCIA

A las 18:00 h. desde el IES Lluis Vives

Convoca:Movimiento Feminista de València

ZAMORA

Concentración a las 13:30 en la Plaza de la Constitución

Manifestación a las 19:00 salida Pirulo de la Marina.

Convoca Asamblea Abierta de Mujeres 8M

ZARAGOZA

A las 18:00 Gran Via

Convoca: 8M Zaragoza

Mapa | Via el Salto Todas las convocatorias para el 8M de 2020

Un mapa en constante actualización recoge todas las convocatorias de este 8M. La performance El violador eres tú, de Las Tesis, se escuchará en varias ciudades. El mapa recoge también las convocatorias de huelga del día 9 de marzo.

y con Música¡¡

8 DE MARZO, ¡MUÉVETE! del Coro de mujeres Malvaloca en apoyo a la Revuelta Feminista de 2020.

One, two, three! ¡revuelta! Si no quieres aguantar y te quieres liberar una cosa te diré: 8 de marzo, ¡muévete! Si no quieres trabajar en precario o sin cobrar escúchame bien: 8 de marzo, ¡muévete! Apaga el aspirador y enciende el satisfactor y siente unas cosquillitas por los pies Prepárate pa tumbar la violencia patriarcal one-two-three, ¡revuelta! Quítate la represión, ¡qué revuelta! Júntate con tus vecinas, ¡revuelta! 8 de marzo, ¡muévete! Con derechos sin barreras, ¡revuelta! Feministas sin fronteras, ¡revuelta! 8 de marzo, ¡muévete! Si no puedes respirar y el futuro ves fatal porque no hay planeta B: 8 de marzo, ¡muévete! Si estás harta de aguantar binarismo patriarcal, y racismo colonial: 8 de marzo, ¡muévete! Apaga el aspirador y enciende el satisfactor y siente unas cosquillitas por los pies Prepárate pa tumbar la violencia patriarcal one-two-three, ¡revuelta! Quítate la represión, ¡qué revuelta! Júntate con tus vecinas, ¡revuelta! 8 de marzo, ¡muévete! Con derechos sin barreras, ¡revuelta! Feministas sin fronteras, ¡revuelta! 8 de marzo, ¡muévete! 8 de marzo, ¡muévete!8 de marzo, ¡muévete! ¡JUNTAS Y REVUELTAS!

Desde Valencia¡ Rap¡¡

Este trabajo ha surgido con motivo de nuestra participación en la "Comisión Laboral" de la "Assemblea Femenista 8M València", en (España), con vistas a la celebración del 8M 2020, para visibilizar la realidad del sector laboral del Trabajo de Hogar y Cuidados. Gracias a la creatividad y el talento innato de nuestra compañera Gala Jazmín Cabero, quien ha sabido plasmar historias reales, vividas por cada una de las compañeras TT.HH.CC. (Alma, Nana, Patricia, Gala y Marcela), quienes han querido abrir su corazón, para soltar de una vez por todas aquello que les oprimía, porque lamentablemente, saben que como su historia, hay miles y no sólo en España, también en el resto del mundo. También agradecemos a la iniciativa de nuestra compañera Diana Marcela López Ospina (Nana), al haber dedicado más de veinte horas, en la grabación y edición del vídeo. AIPHYC (Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados).