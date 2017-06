Portada del sitio > Documentos > Caravana Abriendo Fronteras-Documentos

Caravana Abriendo Fronteras es una red que nació en 2016 con la caravana a Grecia, y que está formada por distintas organizaciones y colectivos del estado español que reivindicamos la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas.

La Caravana ‘Abriendo Fronteras’ da continuidad a la iniciativa que el año pasado implicó a numerosos colectivos en un viaje a Grecia para apoyar a las personas refugiadas y migrantes

A partir del 14 de julio varios cientos de personas partirán de Euskadi, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en una caravana de actos reivindicativos

Las inscripciones serán descentralizadas a nivel de territorios, y estarán gestionadas según los puntos de salida de autobuses a través de estos formularios de inscripción

DesdeCasa de la Dona

Volem incloure un bus de dones no mixte com símbol i referent feminista a aquesta Caravana Sud. Els objectius d’aquest bus no mixte són visibilitzar, centralitzar i prioritzar el feminisme dins de la Caravana, donar a conèixer la situació de les dones migrants i/o en busca d’ una vida digna en un lloc segur, així com també volem atraure a més dones i organitzacions feministes. El bus no mixte eixirà des de Madrid el 14 de Juliol.

Si estàs interessada en participar nomes tens que inscriure’t a aquest enllaç, és molt important que vos inscrigueu per a poder completar les places d’un bus com a mínim:

Vos demanem la màxima difusió per aconseguir entre totes omplir aquest bus i poder així visibilitzar la doble situació discriminatòria que patixen les dones migrants i/o en busca d’ una vida digna en un lloc segur.

Una abraçada violeta.

DOCUMENTOS FRONTERA SUR

Tras la Frontera

Tras la Frontera es un informe que pretende atravesar el mar, los muros y las vallas para tratar de acercarse a la realidad de la ciudadanía migrante y su imperante necesidad de reparación y justicia. Aquella ciudadanía que sufre y cuestiona lo más profundo de nuestro sistema.

Espera de este informe escuchar la voz de las personas migrantes, descubrir los discursos construidos por la población en movimiento y que son silenciados por los relatos oficiales.

Espera encontrar la realidad diaria que sucede tras la construcción política que supone la frontera. Descubrirás en este informe el impacto directo de la macropolítica fronteriza sobre los cuerpos y las vidas de las personas migrantes. Lo que se traduce en dolores, pero también en solidaridades, en resistencias, en estrategias de lucha.

Realizado por Caminando Fronteras

Tras la Frontera Foto de @HelenaMaleno https://caminandofronteras.files.wordpress.com/2017/05/ccf-itlf-arte-final-cuerpo.pdf

La trata con fines de explotación sexual en el contexto de militarización y cierre de fronteras

Este documento propone una breve aproximación a la trata con fines de explotación sexual como una persecución por motivos de género para contribuir a identificar a las mujeres extranjeras que la sufren como mujeres refugiadas. En él se posiciona la trata como una de las más graves

consecuencias del control y militarización de las fronteras y se abordan sus consecuencias en los cuerpos y vida de las mujeres. Aunque la Trata de Seres Humanos (TSH) tiene distintos fines y la sufren mujeres y hombres, niñas y niños, este documento se centra específicamente en la trata con fines de explotación sexual que sufren las mujeres y niñas extranjeras en el Estado español. Y en él se presta especial atención a las situaciones que viven mujeres de África subsahariana, por la invisibilidad y la virulencia de los efectos que las políticas de fronteras tienen sobre ellas

Informe mujeres porteadoras

El presente informe es parte del proyecto de la APDHA "Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos y Ceuta" y tiene como objetivo continuar generando dinámicas a favor de los derechos fundamentales de las mismas.

El informe está estructurado de la siguiente forma: una primera parte en la que se explica la metodología que se ha seguido para extraer los datos del informe; una segunda parte que contextualiza la regiónque es objetde estudio, centrándose por run lado en el área ceutí y por otro lado en la wilaya de Tetuán. La tercera parte del informe ahonda en las circunstancias de las personas transfronterizas que se desplazan a Ceuta para trabajar a diario. La cuarta parte se centra en la situación de las mujeres porteadoras en la frontera hispano marroquí; y para finalizar se presentan las conclusiones que se pueden extraer del informe y unas recomendaciones o mejoras para la situación de las mujeres porteadoras en la frontera hispano-marroquí.

Frontera Sur

En los últimos años la Frontera Sur del estado español con Marruecos se ha configurado como un espacio de excepcionalidad jurídica en el que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Tal y como iremos describiendo en el contenido del presente informe, estamos ante una de las fronteras terrestres más violentas del mundo. En este documento nos vamos a centrar en los accesos terrestres a través de la Frontera Sur del estado español con el continente africano.

No hemos abordado la situación de los accesos marítimos porque entendemos que es conveniente dedicar un estudio específico, que esperamos desarrollar en

los próximos meses.

La protección del asilo frente a la persecución por motivos de género

Vivir sin miedo.La protección del asilo frente a la persecución por motivos de género

Las mujeres y las personas no normativizadas -aquellas cuya identidad o cuya sexualidad no se ajustan a las normas- sufren discriminación y persecución,especialmente a través del control de su sexualidad, de su capacidad reproductiva y de su cuerpo. Aunque muchas personas se sienten encorsetadas o no se identifican con estas siglas, para poder nombrar y analizar, hablaremos en esta publicación de mujeres y de personas LGTTBI (lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales).

Abordaremos algunas de las formas de persecución más atroces que sufren las mujeres y las personas LGTTBI a través de las historias de personas que han tenido que huir y se han encontrado, en el camino, nuestros visados imposibles, nuestras patrulleras y nuestras vallas de alambres

Cartografías de resistencias de mujeres provenientes de África subsahariana

Estoy viva. Cartografías de resistencias de mujeres provenientes de África subsahariana

esta investigación ha tenido como finalidad mostrar y poner en valor las estrategias de supervivencia y resistencias que desarrollan las mujeres que emprenden el viaje desde sus países de origen, en África subsahariana, para superar el tránsito y hacer frente a su situación de explotación bajo las redes de trata y tráfico de personas. Se pretende cuestionar y trascender el concepto de “víctima” que se les atribuye, y que las coloca como receptoras pasivas de recursos o reproductoras del orden patriarcal de sus culturas. Por el contrario, partimos de una construcción de sujetas protagonistas y resilientes de unas vidas marcadas por diferentes historias de vulnerabilidad y vulneración de derechos humanos fundamentales.

A lo largo de las narrativas que se presentan, en tanto que mujeres en tránsito, el elemento “frontera” juega un papel fundamental. Por un lado, se encuentran las fronteras geográficas, esos espacios fronterizos en los que sufren los peores episodios de agresión del camino migratorio a manos de los cuerpos de seguridad de los distintos estados y de los grupos de traficantes que se conforman. Y por otro lado, tenemos las fronteras corporales; territorio personal que, a pesar de ser receptor de dichas agresiones, también constituye un lugar combatiente desde donde se generan resistencias.