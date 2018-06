Portada del sitio > Noticias > Repressió al Moviment Feminista #8M #València

El 8 de Març d’enguany va ser un dia històric: la primera Vaga General Feminista. Els comitès de vaga feminista organitzarem piquets, accions i mobilitzacions durant tot el dia per tot arreu. Vam ser milers, milions! Ara, tres mesos després, el moviment feminista de València, està rebent multes administratives emparades sota la anti-democràtica i patriarcal Llei Mordassa, que vulnera drets fonamentals com ara la llibertat d’expressió. Fins al moment el moviment feminista ha rebut 12 multes corresponent a una quantia de més de 6.000€. Ens acusen de prendre els carrers, i fer-ho juntes, perdre la por, desobeir i ben sabem que la llei només s’aplica quan i com convé a l’ordre del poder establert.

Volem assenyalar l’estructura patriarcal i capitalista que s’amaga darrere. Perquè davant d’un moviment feminista sòlid, que va donar una lliçó de dignitat, cohesió, força i capacitat de mobilització, el sistema no té una altra forma de desacreditar-nos que fer servir la repressió de la mà de la Llei Mordassa per tractar de inculcar-nos la por, mantindre’ns callades, aïllades i criminalitzar-nos. Però NO! Hem pres la decisió d’organitzar la nostra resposta antirrepressiva de manera contundent i clara. En comunitat ens mantindrem, colze a colze, desobeint les seues lleis i denunciant tots i cadascun dels atacs cap a les mobilitzacions feministes.

L’Assemblea Feminista València ha rebut multes per fer piquets informatius legals el dia de la #VagaGeneralFeminista del #8M, suposant més de 6000 euros. Però no esteu soles, estem amb vosaltres! Colze a colze contra la repressió! Ja no hi ha qui puga aturar el Moviment Feminista!

#València

#EnsToquenATotes

#JoTambéSócFeminista

#JustíciaPatriarcal

#JoTambéVaigSerPiqueteraEl8M

#JoDoneSuportAvaguistesFeministes

Comunicat Antirrepressió Assemblea Feminista València