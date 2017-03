Portada del sitio > Documentos > La protesta dentro de la protesta. Activismos queer/cuir y feministas en el (...)

La protesta dentro de la protesta. Activismos queer/cuir y feministas en el 15M* article

Gracia TRUJILLO

RESUMEN: Como es conocido, el 15M nació con la ocupación de las plazas de numerosas ciudades del estado español en 2011. Aquella multitudinaria toma del espacio público duró unas semanas pero parte del movimiento (un conjunto de asambleas, junto a gente implicada en acciones e iniciativas en los barrios y las calles) continúa a día de hoy, cinco años después. El objetivo de este artículo es explicar (i) las genealogías de las asambleas feministas y queer que se organizaron en el 15M, (ii) las tensiones y conflictos que se generaron en torno a estas cuestiones en las plazas y después y (iii) la labor de pedagogía política que han hecho estas asambleas en una doble dirección: hacia el interior del propio movimiento y hacia la ciudad/sociedad en general.

1. Introducción Este texto analiza los activismos feministas y queer/cuir que se han organizado estos últimos años en el contexto de la crisis financiera y las políticas de austeridad. Por razones de espacio, en esta ocasión analizo únicamente los que forman parte del 15M, sin perder de vista el marco más amplio en el que se inscriben: las protestas sociales contra los mandatos de la denominada Troika1 y las recetas de reducción del déficit vía políticas de austeridad en el sur de Europa. Los países del sur europeo compartimos historias comunes en el siglo XX de largos regímenes dictatoriales (con la excepción de Italia) y de unas poderosas instituciones eclesiásticas (mayoritariamente católicas, a excepción de Grecia) muy presentes en la vida pública, entre otros elementos; en los últimos años, la crisis y los recortes masivos, en unos Estados del Bienestar no comparables a los del norte europeo, están teniendo unos efectos brutales en la gran mayoría de la ciudadanía. La crisis financiera ha agrandado la distancia entre los países del norte y del sur de Europa (y del oeste y el este); a algunos la Troika nos ha incluso llegado a llamar los PIGS (cerdos, en inglés): Portugal, Irlanda, Grecia y España. Me refiero aquí al sur, no obstante, no sólo como geografía sino como “posición de producción de conocimientos” (Viteri et al., 2011: 47). En la línea de los trabajos de Boaventura do Sousa Santos (2014), en los que defiende la necesidad de desarrollar “las epistemologías del sur” y de descolonizar el pensamiento crítico, creo que necesitamos producir más análisis empíricos y teorizaciones desde el sur (global) para contrarrestar la hegemonía de las producciones anglosajonas en el ámbito de los movimientos sociales y de las teorías feministas y lgtbi- queer, y el uso del inglés como lingua franca en el entorno académico. Como señalamos en una compilación reciente sobre las movilizaciones feministas y queer/cuir en el contexto de la “crisis-estafa” (como la llamó el 15M) en los países del sur de Europa, desde el sur podemos hacer aportaciones importantes a los debates teóricos y políticos, saliendo de esta forma de la mera descripción sobre nuestros “casos” particulares (Trujillo y Santos, 2014). Para explicar qué ha sucedido con el activismo queer/cuir y feminista dentro del 15M desde sus inicios, analizo el recorrido y la labor realizada por una asamblea ciudadana que integra el movimiento, la Asamblea Transmaricabollo de Sol (de la cual formo parte) en los cinco años transcurridos desde su creación en los inicios de la Acampada Sol. La decisión de llamarla así fue el resultado de un debate colectivo, como es habitual en estos casos en los movimientos sociales; este nombre fue finalmente el que más se acercaba a la traducción, en clave inclusiva, de queer (entendido como no heterosexual, disidente) en nuestro contexto. A través de la observación participante y el análisis de las acciones y el discurso de esta asamblea, que se define como queer y (trans)feminista (ambas cosas), en este artículo muestro, por una parte, cómo su trabajo político en estos años ha ido, y continúa, en dos direcciones: una, en clave pedagógica hacia el propio 15M y otra hacia la sociedad en general; y, por otra parte, cómo ha contribuido a visibilizar e incluso, en algunos casos, incorporar las demandas y los repertorios de acción queer/cuir y feministas a la protesta social, o, en otras palabras, a queerizar o atravesar esta última con los primeros, concepto sobre el que vuelvo más adelante2. El artículo está estructurado de la siguiente manera: en el punto dos explico a qué nos referimos con el término queer en el contexto español. A continuación, y cuestionando la idea de la espontaneidad en relación con el surgimiento del 15M, recojo las principales genealogías del mismo, que incluyen a otros movimientos como el antiglobalización y a grupos queer que se organizaron ya a comienzos de la década de los noventa. En la cuarta sección, explico las principales líneas de trabajo, acciones, etc. de la Asamblea Transmaricabollo de Sol, para continuar, en la siguiente, con un análisis del trabajo político de esta asamblea en las dos direcciones ya comentadas. En el sexto apartado concluyo con unas reflexiones sobre las aportaciones del análisis del 15M desde una perspectiva queer/cuir y feminista, y con algunas de las cuestiones a seguir pensando.

1 La Troika está formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las tres instituciones que han impuesto la política financiera a seguir a países como Grecia o España, a cambio de la financiación recibida en sus respectivos “rescates”.

