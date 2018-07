Portada del sitio > Documentos > Feminismo Insumiso en la Transición

FEMINISMO INSUMISO EN LA TRANSICIÓN

Justa Montero y Montse Cervera

Presentamos este texto reconociendo la dificultad de escribir tomando distancia de un periodo en el que participamos activamente en la conformación y desarrollo del movimiento feminista. Pero nos aventuramos a hacerlo, con la voluntad de reflejar no tanto lo que supuso el movimiento feminista de la época en su pluralidad y diversidad de expresiones, prácticas, grupos y teorías (lo que requeriría varios libros), sino recoger un feminismo que fue y continuó siendo insumiso más allá del periodo de la transición. Situamos nuestro análisis desde la experiencia que recogió la coordinadora estatal de organizaciones feministas, que coordinó las mayores protestas y debates críticos y aglutinó a organizaciones muy activas. Es una aportación a una memoria colectiva que necesariamente debe ser coral.

Una memoria feminista/Olvidos y ausencias

El movimiento feminista que se expresó durante la transición fue un movimiento creativo y transgresor como pocos, que hizo que la sociedad y la vida de mujeres y hombres cambiara sustancialmente (aunque no todo a lo que aspirábamos). Sin considerarlo no nos podemos explicar de forma veraz lo que representaron esos años 70 e inicios de los 80, ni entender quiénes somos hoy y la sociedad en la que vivimos. Sin embargo el protagonismo del feminismo, no aparece en el relato oficial de la transición. Pero, y esto es lo más preocupante, tampoco suele ocupar mucho espacio, como mucho alguna tímida referencia, en la literatura generalista que sobre la transición se escribe desde visiones “de izquierdas”. Puede ser ignorancia o también un olvido, tan político como interesado, solo explicable, como señala la historiadora Miren Llona, por la incomodidad producida por la impronta de transformación radical que planteaba y suponía el movimiento crítico durante la transición.

El movimiento feminista de los 70, a diferencia de lo que sucedía en otros países, surge sin referentes, con su genealogía rota puesto que el franquismo arrebató violentamente la herencia de las mujeres que, durante la IIª República y la Guerra Civil iniciaron procesos para la emancipación de las mujeres en todos los ámbitos.

Derrotada la revolución, las protagonistas que sobrevivieron, muchas exiliadas, también en el exilio interior, y otras encarceladas vieron cómo la Dictadura imponía un férreo orden patriarcal regulando la dependencia y el control de las mujeres por los varones y el régimen. Con todas ellas estamos en deuda y poco a poco el movimiento memorialista, se va haciendo feminista, y las vamos recuperando para nuestra historia colectiva...