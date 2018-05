Portada del sitio > Noticias > Escola Feminista d’Estiu (EFE) 2018

Una vegada més ens autoconvoquem a l’Escola Feminista d’Estiu per a gaudir d’un espai de trobada i d’intercanvi de sabers feministes. Enguany és la vuitena edició i us convidem a participar en aquesta trobada per pensar, reflexionar, conèixer i parlar sobre un tema monogràfic que ens remourà, ens farà pensar, ens aportarà nous elements i, en definitiva, ens farà més feministes.

Aquest any la qüestió que posem sobre la taula són els FEMINISMES, PRIVILEGIS I RACISMES.

Des de les Jornades Radical-ment Feministes de l’any 2016, la Xarxa Feminista i Ca la Dona hem anat fent un procés de reflexió sobre les relacions de poder que existeixen entre nosaltres, més enllà de les diferències i de la intersecció de les múltiples situacions derivades dels diversos sistemes d’opressió que imposa el sistema heteropatriarcal, racista i capitalista.

Volem propiciar un espai per reflexionar, analitzar i aprendre, però sobretot per deconstruir tot el que portem dins i prendre consciència dels privilegis, acceptar i comprendre d’on vénen, revisar les nostres construccions internes i plantejar-nos què significa la blanquitud. Tot això per establir un diàleg des d’un altre lloc i construir unes aliances i confluències polítiques, quan sigui possible, des del reconeixement a uns referents que no han tingut el protagonisme que els pertoca.

És tot un repte i alhora és una oportunitat per estar obertes a la presa de consciència de factors, característiques i circumstàncies que ens remouran a totes. Per poder fer-ho hem d’estar disposades a conèixer i assumir la crítica decolonial feminista.

A la sessió del matí hi haurà un Diàleg col·lectiu. Feminismes decolonials: fronteres i contrahegemonies on abordarem el tema a partir de les experiències i aportacions de persones migrants, després d’haver participat en un ritual d’agraïment a la terra i a la vida que ens acostarà a la fluïdesa dels nostres cossos i propiciarà la relació entre nosaltres.

A l’hora de dinar podrem compartir les nostres carmanyoles al terrat de la casa, si fa bon emps, i a la tarda participar en els Tallers Simultanis, tallers pràctics i vivencials que amb diferents tècniques ens posaran de manifest tot el que haurem parlat i après a la sessió del matí i que podrem compartir seguidament en una sessió plenària. Acabarem aquest bloc amb un altre ritual d’agraïment i vincle entre nosaltres.

A continuació, hi haurà un Espai Artístic on gràcies a la creativitat de les artistes ens acostarem, des d’aquesta vessant més sensorial i sensitiva, a unes realitats cada cop més presents a les nostres vides.

Al vespre, fidels a nosaltres mateixes, hi haurà una Kafeta doncs creiem que “sense festa no hi ha revolució!”. Properament farem circular un cartell específic d’aquest espai.

Ja veieu que serà una EFE concentrada, molt intensa i vibrant.

Más Información:

xarxafem@xarxafeminista.org

www.xarxafeminista.org

https://www.facebook.com/EscolaFeministaEstiu2013/

http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista