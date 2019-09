Portada del sitio > Noticias > Escola Feminista d’Estiu 2019

PROGRAMA PROVISIONAL #EFE2019

Aquest any, ens hem proposat treballar les xarxes feministes per viure en llibertat, per fer front al feixisme, al racisme, i a l’antifeminisme que està ressorgint a la societat.

>>Divendres 14 de juny:

17.30h Benvinguda de l’escola i presentació de l’exposició ‘Preses de Franco’.

19h. RESISTÈNCIES FRONT L’EXTREMA DRETA

Com ens posicionem i què podem fer davant l’ofensiva misògina, racista, homòfoba i neoliberal de l’extrema dreta?

Amb Hora Bruixa Justa Revolta i Solidaritat Rebel

Festa: Anem a La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, a VisibLES III Festival de Cultures Lesbianes

>> Dissabte 15 de juny

10h. QUÈ ÉS L’AUTODEFENSA FEMINISTA?

En parlarem des de diverses perspectives.

11.30h ELS NOSTRES COSSOS, LES NOSTRES VIDES

La llibertat i la gestió dels nostres cossos des de les experiències vitals de l’avortament, lesbianisme, identitats no binàries, capacitats diverses i sexualitats dissidents.

17h. PROJECCIÓ CURT + DEBAT AMB LES DIRECTORES ( Marta Nieto i Marga Almirall). "La carcajada de la medusa" coordinat per la Mostra Internacional Films de Dones

18h. LA LLIBERTAT I LA RESISTÈNCIA. Conversa entre Fina Birulés i Tània Verge.

Festa: Anem a La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, a VisibLES III Festival de Cultures Lesbianes

>> Diumenge 16 de juny

10h. TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA. (No queden places)

10h. TALLER DE RESISTÈNCIA NO VIOLENTA

11.30 ULTRADRETA EN EXPANSIÓ: La internacionalització de la resistència. Experiències col·lectives de Brasil, Xile, Nicaragua, Itàlia, Algèria… Amb: Marea Verde Barcelona Nicas Catalunya El Aleteo Desequilibrado entre d’altres

Aperitiu vermut i cloenda de l’escola.

Per tenir una previsió de l’aforament, ens ajudarà si ens indiques a quins tallers/activitats vols participar: https://forms.gle/chzyW1wJQmUKrBtU8





Más Información:

xarxafem@xarxafeminista.org

www.xarxafeminista.org

https://www.facebook.com/EscolaFeminista/

http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista