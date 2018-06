Argentina avanza hacia el Aborto Legal #AbortoSeraLey

Argentina da un paso clave para legalizar el aborto, ha ganado el proyecto para legalizarlo en la Cámara de Diputados y pasará al Senado.

#AbortoSeraLey #14JMediaSancion #AbortoSesionHistorica

Media sanción para el derecho al aborto.Con 129 votos a favor y 125 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de una maratónica sesión de casi 22 horas. Afuera del Congreso, miles de personas celebraron el histórico avance en los derechos de las mujeres, logrado tras años de lucha del movimiento feminista. Ahora llega el turno del Senado.

Entramos en una fase clave de nuestra histórica lucha. El miércoles 13 lxs diputadxs tendrán la responsabilidad de legislar para el conjunto de la ciudadanía acorde a los principios de una sociedad republicana, moderna y democrática.

Muchas voces se desplegaron en más de dos meses de reuniones informativas en un clima de escucha, respeto y consideración hacia las diferencias. Sin embargo fueron nuestrxs expositorxs quienes mostraron una avasalladora batería de argumentos y evidencias científicas que colocaron a la demanda de las personas gestantes en el espacio de una verdadera necesidad para una vida digna de ser vivida acorde a la capacidad de decidir sobre los propios proyectos.

De la antigua discusión sobre las “certezas” del origen de la vida desde la concepción (refutada por varios científicxs), hasta la acusación de un genocidio por imperativo del Fondo Monetario Internacional para el exterminio de lxs pobres, quienes representaron en el debate a lxs antiderechos no avanzaron un ápice en las argumentaciones que se esgrimían en los años ´90 del Siglo XX frente a leyes como la de Salud Sexual y Procreación Responsable o el uso del preservativos ante el drama de la epidemia del SIDA. El poder y la impunidad mostraron su cara más virulenta. La sinécdoque feto por persona es la evidencia visual del impacto que quisieron producir. Esgrimían la importancia de la educación sexual y la aplicación efectiva de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable cuando en su momento fueron los principales detractores.

Nuestra consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, refleja, hace más de 13 años, la significación que para quienes defendemos los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, suponía la efectiva aplicación de una legislación de avanzada. Educación sexual para decidir, lo que fuertemente reclaman las jóvenes de colegios secundarios, es la puerta de entrada a la posibilidad de decidir libremente sobre la sexualidad, el amor y el deseo. Anticonceptivos para no abortar, como batallan desde hace años lxs trabajadorxs de la salud en sus espacios de acción, supone hacer de la prevención un elemento clave para elegir cuándo, con quién y en qué condiciones maternar o no. La vida real de las personas muestra, sin embargo, que múltiples avatares pueden acompañar la mejor información y prevención produciendo embarazos no buscados, no planificados. Es para esas circunstancias, como para todas las excepciones que marca nuestro Código Penal desde 1921, que legalizar y despenalizar el aborto es clave como instancia de libertad y autonomía de las personas gestantes.

Transitamos un convulsionado Siglo XXI, estamos en presencia de un crecimiento exponencial de los feminismos y sus múltiples expresiones. De ello tomó nota hace ya muchos años la Campaña en todo el territorio de nuestro país. De ello da cuenta el sintagma “deuda de la democracia” desde hace ya tanto tiempo. De ello registramos la importancia de una justicia reproductiva.

Hicimos de la disputa por una Ley, un trabajo colectivo. Donde, de un derecho moderno, liberal e individual logramos construir un derecho colectivo que supuso una puesta en suspenso de ideas personales sin negar intercambios y diferencias. Eso es nuestra lucha y eso es lo que significamos cuando decimos “despenalización social del aborto”.

La enorme movilización callejera y los apoyos masivos de amplios sectores de la sociedad, la política y la cultura dan cuenta que una proporción altamente significativa de nuestra ciudadanía ya eligió. Para ello, invocamos, ni más ni menos que a las razones que acompañan el deseo de una vida libre de coerciones, estigmas y prejuicios para todxs. Y gritamos, con lo más potente de nuestra fuerza: #AbortoLegalYa. Enarbolando con fervor y pasión nuestro pañuelo verde metaforizando las luchas históricas por los derechos humanos. Por eso este miércoles daremos un paso más. Nuestro derecho, ¡será ley!

En nuestro escenario bailamos. En nuestras carpas reflexionamos sobre el camino que hicimos hasta la media sanción. Nuestro derecho, ¡será

ley! Por María Alicia Gutiérrez

PH. Emergentes