8MJoTambéTallo Tallem amb les multes i la criminalització del moviment feminista!

El 8 de març de 2018 la vaga general, social, de consum i de cures convocada pel moviment feminista a nivell internacional va convertir-se en una jornada històrica: 170 estats d’arreu del món van adherir-se a la convocatòria; 70 van organitzar mobilitzacions massives i a l’Estat espanyol més de 6 milions de persones van secundar la vaga als seus llocs de treball assalariat, en una vaga laboral organitzada des de baix, pel moviment feminista de base, a la que van adherir-se diversos sindicats d’àmbit estatal i català.



La vaga feminista cridava a aturar-ho tot, i així ho vam fer: el 8 de març de matinada milers de dones, lesbianes i trans feministes vam tallar les principals vies d’accés a diverses ciutats catalanes, entre elles Barcelona; vam fer piquets per tancar els comerços; vam aturar les universitats, els instituts i les escoles; vam deixar les criatures a cura dels homes que organitzaven els espais de cura; vam deixar de consumir; vam omplir els carrers i vam protagonitzar les mobilitzacions feministes més massives que s’han vist mai a les ciutats d’arreu del territori, on vam fer-nos visibles en tota la nostra diversitat: dones autòctones, migrades i racialitzades, aturades, estudiants, periodistes, treballadores i cuidadores domèstiques, treballadores sexuals...

Aquest estiu, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a diverses companyes de comitès de vaga de Barcelona que les acusa de sancions administratives per organitzar les concentracions feministes i tallar el trànsit i vol multar-les amb 300 euros. Una companya del Comitè de Vaga de Sants està acusada d’organitzar la concentració en la que centenars de feministes vam aturar la Gran Via a primera hora del matí, i de tallar el trànsit rodat.

També volen multar quatre companyes del Comitè de Vaga de Poblesec i han imputat a companyes de Sant Cugat per tallar les vies dels Ferrocarrils Catalans durant dues hores, motiu pel qual elles han llançat la campanya #8MilMotius.

A més, hem sabut que diverses companyes feministes d’altres llocs de l’Estat, com el País Valencià, han estat sancionades amb la Llei Mordassa per realitzar talls de trànsit en el marc de la Vaga del 8M.

La força i la potència del moviment feminista espanta el poder, per això volen sancionar-nos,multar-nos, reprimir-nos i criminalitzar-nos. Com sempre hem dit, nosaltres repetim que si toquen a una ens toquen a totes, i que entre totes varem fer-ho tot. Les mobilitzacions, els talls de trànsit, els piquets, les accions feministes...no tenen dirigents, no es poden imputar a una sola de nosaltres, perquè som un moviment horitzontal, assembleari i que funciona per consens. Vam convocar una vaga, vam aixecar-la des de baix, i teníem, tenim tot el dret a aturar el trànsit, la producció, el consum i tots els treballs, precisament en això consisteix una vaga. No pagarem cap¡ preu per exercir els nostres drets i no deixarem sola a cap companya represaliada. Un cop més, cridem a la #desobediència feminista! Perquè nosaltres també vam tallar la Gran Via, la Meridiana, les Rondes, la C-17 i les vies dels Ferrocarrils Catalans. Perquè també vam aturar-nos per canviar-ho tot i perquè volem tallar amb el patriarcat, el racisme, el capitalisme i totes lesformes de dominació.

El 13 de novembre llancem la campanya #8MJotambétallo a xarxes socials per a denunciar la repressió al moviment feminista. Us animem a sumar-vos fent RT als tuits que farem des de @Vaga8MSants; difondre el vídeo que hem fet per viralitzar la campanya, tuitejar, fer-vos fotos amb les vostres amistats, família, companyes de feina o activisme...tallant tot el que us vingui de gust, i etiquetar-los amb el HT #8MJotambétallo.

Tallem amb les multes i la criminalització del moviment feminista!

Espai Feminista de Sants @Vaga8MSants